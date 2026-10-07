– Portugalin jalkapalloliiton on arvioitava tekojeni seuraukset ja rangaistava minua niiden perusteella. Mielestäni rangaistusta ei pitäisi lieventää, Ronaldo sanoi.

Cristiano Ronaldo ansaitsee mielestään rangaistuksen Portugalin maajoukkueen jättämisestä kesken kaiken. Hän kuitenkin sanoo, että päävalmentaja Jorge Jesus rikkoi lupauksensa kahdesti.

Cristiano Ronaldo oli listannut julkaisussaan hämmentäviä asioita, joita Jorge Jesusin olisi pitänyt sanoa Norja-ottelun jälkeen lehdistölle. IMAGO/Ball Raw Images/ All Over Press

Siinä muun muassa listattiin, ettei Ronaldo ollut koskaan vaatinut peliaikaa, että hän oli kunnioittanut Jesusin päätöksiä, ja että Jesusin päätös jättää ”Pelen tai Maradonan kaltainen pelaaja” lämmittelemään turhaan oli ollut häneltä virhe.