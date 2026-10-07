Cristiano Ronaldo ansaitsee mielestään rangaistuksen Portugalin maajoukkueen jättämisestä kesken kaiken. Hän kuitenkin sanoo, että päävalmentaja Jorge Jesus rikkoi lupauksensa kahdesti.
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Ronaldo, 41, lähti Portugalin Kansojen liiga -leiriltä kesken kaiken viikko sitten.
Lähes 2000 sanan pituisessa lausunnossaan entinen Real Madridin ja Manchester Unitedin supertähti myöntää, että hänen tulisi kantaa vastuu teoistaan.
– Portugalin jalkapalloliiton on arvioitava tekojeni seuraukset ja rangaistava minua niiden perusteella. Mielestäni rangaistusta ei pitäisi lieventää, Ronaldo sanoi.
– Olen jo pyytänyt anteeksi, mutta tiedän, että teoilla on seurauksensa.
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Luottamuksen pettäminen
Ronaldo kuitenkin syyttää päävalmentaja Jesusta ”täydellisestä luottamuksen pettämisestä”.
Jesus ei ensinnäkään peluuttanut kapteeniaan Norjaa vastaan, vaikka oli Ronaldon mukaan luvannut tehdä niin. Ronaldo lämmitteli kentän laidalla, mutta seurasi koko ottelun vaihtopenkiltä.
Myöhemmin Jesus perui myös päätöksensä kertoa medialle "sovittu versio" tapahtumien kulusta. Lehdistötilaisuutta varten oltiin Ronaldon mukaansa laadittu kahdeksan kohdan pituinen asiakirja, josta Jesusin olisi pitänyt pitää kiinni.