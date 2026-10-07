Maailman paras puuro valmistetaan vain kolmesta raaka-aineesta. Tuore maailmanmestari uskoo yhden niistä voineen ratkaista voiton.

Puuro ei näemmä ole leikin asia, vaan siitä saa aikaan myös huippu-urheiluun verrattavan kilpailun.

Puuron maailmanmestaruudesta kisattiin viikonloppuna Skotlannin Carrbridgessä järjestetyssä World Porridge Making Championship -kilpailussa. Tänä vuonna mukana oli 30 kilpailijaa 14 eri maasta.

Perinteisen puuron maailmanmestariksi kruunattiin 28-vuotias hollantilainen Gina Saarberg.

World Porridge Making Championship on järjestetty Carrbridgessä vuodesta 1994 lähtien. Perinteisen sarjan voittaja saa palkinnoksi kilpailulle nimen antaneen Golden Spurtlen, kultaisen version skotlantilaisesta puisesta puuronsekoitustikusta

Parhaan puuron salaisuus

Kilpailun säännöt ovat tiukat. Perinteisessä sarjassa tavalliset litistetyt kaurahiutaleet eivät ole sallittuja. Puuro valmistetaan käsittelemättömästä, jauhetusta tai rikotusta kaurasta sekä vedestä ja suolasta

Saarberg valmisti voittopuuronsa luomulaatuisista rikotuista kaurasuurimoista, suolasta ja vedestä.

Tässä tehdään maailman parasta puuroa Gina Saarbergin toimesta.Golden Spurtle/Michael Harley

Yksi yksityiskohta erottaa reseptin tavallisesta aamupuurosta: Saarberg toi käyttämänsä veden mukanaan kotikaupungistaan Zutphenista Hollannista.

– Vesi on erittäin pehmeää ja uskon, että sen mineraalikoostumuksella on jotain tekemistä asian kanssa. En ole varma, mutta se toimi viimeksi ja toimi nytkin, joten ehkä syy on vedessä, Saarberg kertoo BBC:lle.

Sama resepti toi Saarbergille jo Hollannin puuromestaruuden aiemmin kesällä.

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Suola muutti puuron maun

Saarberg alkoi syödä kaurapuuroa opiskeluaikoinaan, koska se oli edullinen ateria. Tuolloin hän käytti tavallisia kaurahiutaleita.

Kilpailuihin valmistautuessaan Saarberg vaihtoi rikottuihin kaurasuurimoihin ja huomasi niiden tekevän puurosta huomattavasti kermaisempaa.

– Kun ensimmäistä kertaa maistoin niistä tehtyä puuroa, ero oli kuin yöllä ja päivällä.

Myös suola oli hänelle yllättävän uusi lisä.

Saarberg kertoo alkaneensa lisätä suolaa puuroonsa vasta kilpailuja varten. Hänen mukaansa suola tuo puuron erilaiset aromit ja vivahteet paremmin esiin.

Erikoissarjassa puuro muuttui cannoliksi

Puurosarjojen mestarit: Gina Saarberg ja Rob Reid.Golden Spurtle/Michael Harley

Perinteisen puuron lisäksi MM-kisoissa kilpaillaan erikoissarjassa, jossa säännöt ovat huomattavasti vapaammat.

Tämän vuoden voiton vei australialainen Rob Reid puurocannolillaan.

Reidin isä on skotlantilainen ja äiti sisilialainen, joten kilpailuruoassa yhdistyivät hänen molemmat sukujuurensa.

Cannolin täytteeseen Reid yhdisti ricottaa, mascarponea, tomusokeria ja siivilöityä puuroa. Lisäksi mukana oli paahdettua kauraa. Cannolikuorissa puolestaan käytettiin sisilialaista Marsala-viiniä.

Muiden kilpailijoiden erikoispuuroissa nähtiin vielä erikoisempia yhdistelmiä. Tarjolla oli muun muassa pehmeäksi keitettyjä viiriäisenmunia sisältänyt puuro.

Vuoden 2025 maailmanmestari, norjalainen Sven Seljom, toi puolestaan kilpailuun norjalaista lampaanlihaa ja sekoitti sitä puuronsa joukkoon. Hallitsevan mestarin tie katkesi tällä kertaa ennen finaalia.

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