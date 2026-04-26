Sebastian Aho osui kahdesti, kun hänen edustamansa Carolina Hurricanes löi Ottawa Senatorsin maalein 4–2 ja marssi jatkoon voitoin 4–0.

Aho nousi esiin vasta päätöserässä, kun hän upotti kiekon kahdesti tyhjiin ratkaisten näin lopullisesti voiton Carolinalle.

Suomalaistähti on tehnyt neljässä pudotuspelissä yhteensä tehot 3+0.

Aho teki maaliensa myötä myös seurahistoriaa. Hän on tehnyt uransa aikana nyt yhteensä kymmenen maalia NHL-pudotuspelisarjan katkaisseissa otteluissa, mikä on Carolina Hurricanesin ja sen edeltäjän Hartford Whalersin seurahistorian ennätys.

Aktiivipelaajista Ahoa parempaan ovat yltäneet toistaiseksi vain Patrick Kane (12), Mikko Rantanen (12), Aleksandr Ovetshkin (12), Jevgeni Malkin (12), Sam Reinhart (12), Corey Perry (11) ja Jonathan Toews (11).

Lisäksi Ahon illan ensimmäinen maali jäi ottelun ja täten myös koko ottelusarjan voittomaaliksi. Se oli Aholle uran kolmas pudotuspelisarjan ratkaissut maali, mikä nosti hänet yksin Hurricanes/Whalers -seurahistorian piikkipaikalle ohi Cory Stillmanin.

Eurooppalaisista pelaajista vain Jaromir Jagr (4), Artturi Lehkonen (4), Jari Kurri (4) ja Peter Forsberg (4) ovat tehneet enemmän pudotuspelisarjan ratkaisseita voittomaaleja NHL:ssä.