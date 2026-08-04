Britanniassa lampaita tappanut, kirkkokansaa piinannut mies jäi kiinni saatananpalvojien kalenterin avulla.
Britanniassa "Kreivi Draculaksi" itseään kutsunut mies on passitettu psykiatriseen hoitoon, uutisoivat useat brittimediat, muun muassa The Guardian.
Brittilehden mukaan 48-vuotias Benjamin Lewis varasti lampaita Etelä-Englannin Hampshiren kreivikunnan alueella ja jätti eläinten raatoja kirkkoihin ja niiden ulkopuolelle.
Oikeudelle Kreivi Draculana itsensä esitellyt mies käytti rituaaleissaan lisäksi liikenteessä kuolleita peuroja.
Kirkkojen ohella miehen kerrotaan valinneen kohteekseen myös erään psykiatrisen hoitolaitoksen. Mielenterveyden hoitoon keskittyneen laitoksen porttien luota löytyi peuran pää ja väärin päin käännetty risti.
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Eräässä "vampyyrin" kohteekseen valitsemassa kirkossa puolestaan lampaanraato ja risti löytyivät saarnatuolista.
Yhdeltä rikospaikalta löytyi tarot-kortti.
Kalenterista apua
Rikokset tapahtuivat viime vuonna. Poliisi pääsi epäillyn jäljille valvomalla kirkkorakennuksia ajankohtina, jotka oli merkitty tärkeiksi päiviksi saatananpalvojien käyttämässä kaltenterissa.
Myös epäillyn DNA:ta löytyi erään lampaan jäännöksistä.
Poliisin edustaja lausui oikeuden ulkopuolella medialle tapausta sangen hyvin kuvaavat sanat.
– Luulet jo päässeesi tapauksessa outouden osalta päätyyn saakka, kunnes tapahtuu vielä jotain lisää, konstaapeli summasi rikoksia.