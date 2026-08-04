Poliisin edustaja lausui oikeuden ulkopuolella medialle tapausta sangen hyvin kuvaavat sanat.

Brittilehden mukaan 48-vuotias Benjamin Lewis varasti lampaita Etelä-Englannin Hampshiren kreivikunnan alueella ja jätti eläinten raatoja kirkkoihin ja niiden ulkopuolelle.

Jessica Surman

– Hän uskoi, että riittävällä verenjuomisella hän ei päätyisi helvettiin tai kuolisi, vaan muuttuisi vampyyriksi, Surman kertoi.