Venäjä syyttää Ukrainaa iskusta yleiselle uimarannalle. Ukrainassa epäillään tapaukseen liittyvän droonihäirintää.
Venäjä syyttää Ukrainaa droonin iskeytymisestä uimarannalle Arhipo-Osipovkan lomakohteessa Mustallamerellä maanantaina. Venäjän mukaan seitsemän ihmistä kuoli ja 40 haavoittui sen seurauksena.
Kuolleiden joukossa oli Venäjän mukaan kolme lasta.
BBC on vahvistanut paikalta kuvatun videon, jossa drooni lentää rannalle ennen iskeytymistään maahan ja räjähtämistä.
Ukrainalaisissa Telegram-kanavissa on epäilty BBC:n mukaan, että droonin signaali olisi jumiutettu ja että se siksi syöksyi maahan.
Silminnäkijät ovat kertoneet venäläismedioille kuulleensa ammuskelun ääniä ennen iskeytymistä, mikä viittaisi ilmapuolustuksen aktivoimiseen.
Kuvituskuvassa Arhiko-Osipovkan uimaranta kesällä 2022.
Ukraina on viime aikoina lisännyt iskujaan Venäjälle ja kohdistanut niitä muun muassa öljynjalostamoihin ja varastoihin.
Ukraina on aiemmin sanonut, ettei se iske tarkoituksellisesti siviilikohteisiin.