42-vuotias suomalaisnainen on kuollut vuorikiipeilyturmassa Espanjassa.
El País -lehti kertoo, että nainen putosi Huescassa Balaitús-vuoren huipulta 500 metrin matkan.
Nainen oli kiipeilemässä kumppaninsa, 53-vuotiaan suomalaismiehen kanssa. Kumppani selvisi vahingoittumattomana.
Ilmoitus onnettomuudesta tuli eilen illalla. Naisen kerrotaan liukastuneen lumisella rinteellä ja pudonneen alas.
Lehden mukaan eri puolella Pyreneiden vuoristoa ja Huescan maakuntaa on tehty viime aikoina useita pelastusoperaatioita vuoristossa liikkuneiden ja pulaan joutuneiden ihmisten pelastamiseksi.
Ulkoministeriön päivystyksestä kerrottiin sunnuntaina iltayhdeksän jälkeen MTV Uutisille, että ulkoministeriöllä ei ole virallista tietoa tapahtuneesta.
Tapauksesta uutisoi Suomessa aiemmin Ilta-Sanomat.