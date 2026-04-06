Kuningas Charlesin kruunajaisissa huomion veivät loistokkaiden aarteiden lisäksi muun muassa erikoisemmat arvokkaat artefaktit: Kohtalon kivi sekä kruunajaisistuin.
Toukokuussa 2023 ihmiset ympäri maailman kokoontuivat seuraamaan vuosisatoja vanhan perinteen toteutumista, kun Lontoon Westminster Abbeyssa vietettiin näyttävin menoin kuningas Charlesin ja kuningatar Camillan kruunajaisia.
Tilaisuus oli täynnä iäkkäitä perinteitä ja suuressa osassa tapahtumaa olivat myös vanhat, arvokkaat kuninkaallisten artefaktit, kuten kruunut sekä muut aarteet. Kruunun takaa -sarjan jaksossa kuninkaallisasiantuntija ja kirjailija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili käyvät läpi kuninkaallisiin aarteisiin liittyviä erikoisuuksia.
Yksi eniten huomiota jo ennen kruunajaisia herättäneistä esineistä oli tilaisuutta varten Skotlannista kiikutettu, noin 150 kilon painoinen Kohtalon kivi. Sille järjestettiin oma tervetuliaistilaisuutensa Westminster Abbeyssa sen päästyä perille Lontooseen.