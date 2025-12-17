Kiitoksena liittolaisuudesta toisessa maailmansodassa Norjasta lähetetään yhä vuosittain massiivinen joululahja Isoon-Britanniaan.

Kruunun takaa -ohjelman jaksossa kuninkaallisiin syventynyt kirjailija Satu Jaatinen sekä MTV Uutisten toimittaja Aino Haili käyvät läpi sitä, kuinka joulua vietetään hoveissa ympäri Eurooppaa.

Pohjoismaisten kuninkaallisten perheiden joulunvietot muistuttavat pitkälti toisiaan: kansalle julkaistaan joulun alla perinteisesti otoksia kuninkaallisten, varsinkin lasten, valmistautumisesta jouluun, mutta itse juhlapyhää vietetään yksityisemmin joko kaupunkipalatseissa tai maaseudun rauhassa.

Varsinkin Norjan kuningasperhe suuntaa vuosittain maaseudulle ja heidän joulunviettoonsa kuuluu runsaasti ulkoilua, hiihtämistä ja laskettelua muun muassa. Jaatisen mukaan Norjan kuninkaallinen perhe selkeästi myös haluaa antaa itsestään kuvan sporttisena sekä maanläheisenä sukuna.

– Heillä on suvussa kuitenkin ollut ihan olympiatason urheilijoita ollut, niin siellä ei tosiaan olla niin palatsimaisesti, vaan mieluummin vaikka takkatulen ääressä tai hiihtoladulla. Tänä vuonna todennäköisesti pyritään kovasti kääntämään katsetta positiivisiin asioihin, koska heillä on ollut myös aika kamala vuosi, Jaatinen kertaa viitaten sekä hovin perheenjäsenten huolestuttaviin terveydentiloihin että rikosepäilyihin.

Vuoden 2024 norjalaisten lahjakuusi Lontoon Trafalgar Squarella./All Over Press

Norjassa pidetään yhä yllä myös jo 1940-luvulla alkanutta jouluperinnettä, jonka aloitti aikoinaan kuningas Haakon VII. Norjasta lähetetään nimittäin joka vuosi Isoon-Britanniaan Lontooseen valtava joulukuusi, kiitoksena maan liittolaisuudesta toisen maailmansodan aikana. Kyseinen kuusi päätyy joka vuosi komeilemaan Trafalgar Squarelle.

Kyseessä on norjalaisten kiitos siitä, että englantilaiset auttoivat norjalaisia toisen maailmansodan aikana, kun natsit miehittivät Norjaa. Tuolloin Norjan kuningasperhe joutui lähtemään maanpakoon, ja he päätyivät Englantiin, sillä Haakonin puoliso oli englantilainen.

Jaatisen mukaan edesmennyt kuningatar Elisabet tunsi aina hyvin vahvaa yhteyttä eritoten Haakonin poikaan kuningas Olaviin, sillä he kumpikin olivat omilla tavoillaan sotalapsia – vaikka Englannin hovin jäsenten ei samalla tavalla tarvinnutkaan paeta sotaa.

– Kiitoksena siitä avusta, mitä norjalaiset saivat, niin joka vuosi tulee hyvissä ajoin, saapuu valtava kuusi Lontooseen ja sen pystyttäminen ja koristelu on aina iso tapahtuma, Jaatinen päättää.

Kaikki jaksot löydät kokonaisuudessaan MTV Katsomosta.