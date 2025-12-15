Hollywood-ohjaaja Rob Reinerin poika Nick Reiner on pidätetty epäiltynä vanhempiensa tappamisesta, Los Angelesin poliisi vahvistaa.
Nick Reineriä pidetään vangittuna vanhempiensa murhista epäiltynä neljän miljoonan dollarin takuita vastaan. Televisio- ja elokuvaurastaan tunnettu Rob Reiner, 78, ja hänen vaimonsa Michele Singer Reiner, 68, löydettiin kuolleena kotoaan sunnuntaina paikallista aikaa.
People-lehti kertoi jo maanantaiaamuna, että teosta epäillään pariskunnan poikaa. Nick Reiner kertoi vuonna 2016 Peoplen haastattelussa vuosia kestäneestä huumeriippuvuudestaan. Hän asui jo teininä kadulla ja päätyi huumevieroitukseen lukuisia kertoja 15-vuotiaasta alkaen.
Reiner muistetaan parhaiten roolistaan Perhe on pahin -komediasarjassa, jota esitettiin 1970-luvulla. Tunnetuimpia Reinerin ohjaustöitä ovat ovat Kun Harry tapasi Sallyn, Prinsessan ryöstö ja Hei me rokataan!.
Rob Reinerin puoliso Michele Singer Reiner on työskennellyt esimerkiksi valokuvaajana.
Korjattu kello 18.27, Reineria epäillään murhista, ei taposta.