Päihderiippuvuudesta kärsinyt yhdysvaltalaislaulaja löytyi kuolleena hotellihuoneestaan 14 vuotta sitten.
Laulaja ja näyttelijä Whitney Houston kuoli 11. helmikuuta vuonna 2012. Houston oli kuollessaan vain 48-vuotias.
Päihderiippuvuuden kanssa kamppaillut laulaja löydettiin 14 vuotta sitten kuolleena Los Angelesissa sijaitsevasta Beverly Hilton -hotellista.
Houstonin kuolinsyy oli kokaiinin aiheuttamasta sydänkohtauksesta aiheutunut hukkuminen. Laulaja löytyi kuolleena hotellihuoneen kylpyammeesta.
Whitney Houstonin ja laulaja Bobby Brownin tytär Bobbi Kristina Brown koki hätkähdyttävän samankaltaisen kohtalon kuin äitinsä. Hänet löydettiin tajuttomana kylpyammeesta tammikuussa 2015.