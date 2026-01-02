Näyttelijä Tommy Lee Jonesin tytär on löytynyt kuolleena.
Näyttelijä Tommy Lee Jonesin tytär Victoria Jones on löydetty kuolleena kalifornialaisesta hotellista uudenvuodenpäivänä. Asiasta uutisoi ensimmäisenä TMZ.
Viranomaislähteiden mukaan Victoria löydettiin Fairmont San Francisco -hotellista torstaiaamuna.
San Franciscon palolaitoksen tiedottaja kertoo TMZ:lle, että pelastusyksikkö saapui hotellille lääketieteellisen hätätilanteen vuoksi. Saapuessaan ensihoitajat suorittivat arvion ja henkilö todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla.
Tällä hetkellä kuolinsyy on tuntematon, eivätkä viranomaiset ole antaneet lisätietoja.
Victoria on Tommy Lee Jonesin ja tämän ex-vaimon Kimberlea Cloughleyn lapsi. Victoria oli kuollessaan 34-vuotias.
Victoria työskenteli isänsä tavoin näyttelijänä. Elokuvadebyyttinsä hän teki Men In Black -elokuvan jatko-osassa.