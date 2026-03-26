Britannian pakotelistalla on yli 540 Venäjän varjolaivaston alusta.
Britannia sallii jatkossa maan asevoimien ja viranomaisten edustajien nousun sen aluevesillä seilaaviin aluksiin, jotka ovat Britannian pakotelistalla.
Britannian pääministerin kanslian julkaiseman tiedotteen mukaan niin kutsutun Venäjän varjolaivaston alusten pysäyttäminen pakottaa aluksia operoivat joko siirtymään pidemmille reiteille tai ottamaan sen riskin, että brittijoukot ottavat aluksen haltuun.
Asiasta päättänyt Britannian pääministeri Keir Starmer vierailee tänään Suomessa JEF-maiden huippukokouksessa.
Starmerin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin on tyytyväinen Lähi-idässä käytävään sotaan, koska Putin uskoo kohonneen öljynhinnan auttavan häntä rahankeruussa.
– Siksi meidän on puututtava hänen varjolaivastonsa toimintaan entistä kovemmin. Ei pelkästään Britannian turvallisuuden vuoksi, vaan myös Putinin sotakoneiston nälkiinnyttämiseksi, Starmer sanoi tiedotteen mukaan.
Lainvalvontaviranomaiset, asevoimat ja energiamarkkinoiden asiantuntijat harkitsevat jokaista kohdealuksille nousua erikseen, ennen kuin brittiministereille annetaan suositus operaation toteuttamisesta, tiedotteessa todetaan.