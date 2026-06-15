Bonnie Tyler kiidätettiin hätäleikkaukseen toukokuun alussa.
Saksalaislehti Bildin mukaan laulaja Bonnie Tyler,75, on herännyt koomasta.
Toukokuun alussa uutisoitiin, että laulaja oli kiidätetty sairaalaan äkilliseen suolistoleikkaukseen. Tyler vaivutettiin keinotekoiseen koomaan ja tuolloin lääkärit olivat ennusteissaan hyvin varovaisia.
Tyleriä hoidetaan portugalilaisessa sairaalassa. Lääkäreiden mukaan kooman tarkoitus oli helpottaa laulajan toipumista äkillisestä leikkauksesta.
– Bonnie ei ole enää koomassa, mutta on edelleen sairas. Hänen tilansa on parantumassa mutta toipuminen etenee hitaasti, lausunnossa todetaan Bildin mukaan.
Tylerin oli määrä lähteä toukokuun lopussa Euroopan-kiertueelle, mutta Bildin mukaan konsertit on siirretty ensi vuodelle.
Tyler julkaisi The World Starts Tonight -debyyttialbuminsa vuonna 1977 ja on myynyt pitkään jatkuneen uransa aikana kymmeniä miljoonia levyjä. Hänet tunnetaan muun muassa jättihiteistään Total Eclipse of the Heart ja Holding out for a Hero.