Pankkiryöstö onnistui Brasiliassa, mutta yksi rosvoista sai näpeilleen.

Naamioituneet henkilöt räjäyttivät pankkiholvin auki Brasiliassa. Asiasta uutisoi ENEX paikallismedia Bandeirantesin tietoihin pohjaten.

Tapaus sattui Guidovalin kunnassa eilen perjantaina. Valvontakamerat tallensivat ryöstön vaiheet yön pimeydessä.

Videolta voi nähdä, kun yksi ryöstäjistä yrittää viittoa kollegaansa pysymään kauempana rakennuksesta, kun pankkiholvia räjäytetään auki.

Mies ei kuitenkaan usko kehotusta kunnolla, ja saa ikkunalasia ja roinaa naamalleen sellaisella voimalla, että lentää selälleen.

Ryöstön lisäksi vähintään kymmenestä henkilöstä koostunut ryhmä ammuskeli kaupungin kaduilla, pystytti tiesulkuja, sytytti auton palamaan ja yritti hidasti poliisin takaa-ajoa maahan heitettävien piikkien avulla.

Rahasaaliin määrää ei ole vielä kerrottu julkisuuteen. Poliisi etsii tekijöitä, mutta pidätyksiä ei ole toistaiseksi tehty.

