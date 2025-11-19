Lainsäätäjien mukaan maailma ansaitsee vastauksia Epstein-tapauksessa.
Yhdysvalloissa senaatti on hyväksynyt edustajainhuoneen lakiesityksen, jolla vaaditaan seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvien tutkinta-asiakirjojen julkaisemista.
Vain muutamia tunteja aiemmin edustajainhuone oli hyväksynyt lakiesityksen lähes yksimielisesti äänin 427–1.
Senaatissa asia eteni niin kutsutussa yksimielisyysmenettelyssä, eli siitä ei tarvinnut äänestää, koska kukaan senaattori ei esittänyt vastalausetta.
Käytännössä senaatti suostui hyväksynnällään lähettämään lakiesityksen suoraan Valkoiseen taloon, kun se saapuu edustajainhuoneesta.
Lainsäätäjien mukaan yleisö ansaitsee vastauksia tapauksessa, jossa on väitetysti yli tuhat uhria. Presidentti Donald Trump on luvannut allekirjoittaa esityksen laiksi.
Edustajainhuoneen demokraatit saivat viime viikolla neljän republikaanin tuella tarvittavat nimet vetoomukseen, jolla äänestys saatiin pakotettua järjestettäväksi.