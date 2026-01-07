Matt Kalil on haastanut ex-puolisonsa Haley Kalilin oikeuteen sen jälkeen, kun tämä oli laukonut livelähetyksessä yksityiskohtaisia kommentteja Mattin peniksestä ja heidän seksielämästään.

Entinen NFL-ammattilainen Matt Kalil on haastanut ex-puolisonsa, haleyybaylee-nimimerkillä somessa tunnetun vaikuttajatähden Haley Kalilin oikeuteen. Oikeuskanne juontaa juurensa Haleyn julkisesti lausumiin kommentteihin koskien Mattin penistä.

Haley laukoi peniskommentteja Twitch-palvelussa lähetetyssä livelähetyksessä marraskuussa 2025. Livelähetyksessä Haley puhui yksityiskohtaisesti hänen ja Mattin seksielämästä ja väitti, että merkittävin syy hänen ja Mattin avioeroon oli miehen peniksen suuri koko, muun muassa People ja TMZ kertovat. Haley haki avioeroa Mattista vuonna 2022.

TMZ:n mukaan Matt kertoo kanteessa, että Haleyn kommentit pilasivat hänen pyrkimyksensä pysyä poissa julkisuudesta hänen NFL-uransa päättymisen jälkeen. Matt väittää, että on joutunut "ei-toivotun huomion ja yleisön tunkeilevan kommentoinnin kohteeksi" ex-vaimonsa puheiden vuoksi.

Haley Kalililla on miljoonia seuraajia sosiaalisessa mediassa./All Over Press

Tilanteesta ovat Mattin mukaan kärsineet myös hänen perheenjäsenensä. Muun muassa Mattin nykyinen vaimo on miehen mukaan saanut enenevissä määrin "häiritseviä ja hälyttäviä" viestejä.

Matt väittää, että samalla, kun hänen perheensä on joutunut luovimaan Haleyn aiheuttaman somemyrskyn keskellä, olisi Haley hyötynyt tilanteesta taloudellisesti.

Matt haastaa Haleyn oikeuteen yksityisyyden loukkaamisesta ja perusteettoman taloudellisen edun saamisesta. Hän väittää, että Haley sai puheistaan huomattavaa taloudellista hyötyä lisääntyneiden näyttökertojen sekä some- ja medianäkyvyyden kautta.

Matt vaatii oikeudenkäyntiä ja 75 000 dollarin, eli reilun 64 000 euron vahingonkorvauksia.

Haley kommentoi TMZ:lle olevansa järkyttynyt ja loukkaantunut ex-puolisonsa kanteesta.

– Oikeudenkäynti on riipaiseva ja emotionaalisesti kuluttava kokemus, ja olen murheen murtama siitä, että hän päättää altistaa minut ja perheemme tälle koettelemukselle, Haley kommentoi.