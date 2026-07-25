Pohjanmaan poliisilaitos kertoo tapon yrityksestä Halsualla.
Poliisi kertoo tutkivansa tapon yritystä Halsualla. Poliisi sai hätäkeskukselta tehtävän lauantaiyönä, jonka mukaan ilmoittajana olevan miehen autoon oltiin tahallaan törmätty Halsualla.
Partio tapasi lähellä tapahtumapaikkaa asianomistajan. Tämä kertoi rikoksesta epäillyn ensin törmänneen hänen autoonsa suistaen sen tieltä.
Tämän jälkeen epäillyn kerrotaan pahoinpidelleen asianomistajaa, joka pääsi pakenemaan tilanteesta.
Poliisi otti rikoksesta epäillyn miehen kiinni. Häntä epäillään tapon yrityksestä, törkeästä rattijuopumisesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta.
Rikosnimikkeet voivat tarkentua tutkinnan edetessä.