Epstein-paljastukset kuohuttavat Euroopassa.
Britannian pääministerin Keir Starmerin kansliapäällikkö Morgan McSweeney eroaa Epstein-asiakirjojen paljastuksista syntyneen skandaalin vuoksi.
McSweeney kertoo ehdottaneensa Starmerille konkaripoliitikko Peter Mandelsonin nimittämistä Yhdysvaltain-suurlähettilääksi vuonna 2024.
Seksuaalirikoksista tuomitulla Jeffrey Epsteinillä oli läheiset välit Mandelsonin kanssa. Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisemien asiakirjojen perusteella Mandelson oli ministerikaudellaan lähes 20 vuotta sitten vuotanut arkaluontoisia tietoja Epsteinille ja saanut tältä suuria summia rahaa.
BBC uutisoi, että Downing Street on vahvistanut, että McSweeneyn tilalle on pyydetty Jill Cuthbertsonia ja Vidhya Alakesonia.