Romanian jalkapallomaajoukkueen päävalmentajana loppuun asti toiminut maan jalkapallolegenda Mircea Lucescu on kuollut 80-vuotiaana, kertovat useat mediat.

Aiemmin vakavasta sairaudesta kertonut Lucescu valmeni Romaniaa vielä maaliskuussa MM-jatkokarsinnoissa, kun maa hävisi Turkille 0–1.

Lucescun oli tarkoitus luotasata Romaniaa vielä maaottelussa Slovakiaa vastaan, mutta sairaskohtaus iski kesken harjoitusten ja Lucescu kiidätettiin sairaalaan, jossa hänet vaivutettiin koomaan sydänkohtauksen jälkeen.

Romanian kapteenina vuoden 1970 MM-kisoissa toiminut Lucescu pelasi maajoukkueessa 64 ottelua ja teki niissä yhdeksän maalia.

Pitkällä valmennusurallaan Lucescu toimi päävalmentajana Romanian ja Turkin maajoukkueiden lisäksi esimerkiksi Dinamo Bukarestissa, Internazionalessa, Galatasarayssa, Besiktasissa, Shahtar Donetskissa ja Kiovan Dynamossa.