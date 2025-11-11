Juuri nyt Avaa

– Rakastan Änglagårdin musiikkia. Kuulen siinä vivahteita kansanmusiikista ja se on minulle todella rakas asia. Tämä tuntuu kuin tulisin kotiin, Norrgård sanoo tiedotteessa.

KAJ -yhtyeestä tuttu Jakob Norrgård tekee uuden aluevaltauksen, kun hän tähdittää Svenska Teaternin tulevaa Änglagård-musikaalia Helsingissä. Musikaali saa ensi-iltansa syyskuussa 2026.

Änglegård-musikaali pohjautuu samanimiseen elokuvaan, jonka ensi-ilta oli vuonna 1992. Musikaali sai ensi-iltansa 30 vuotta myöhemmin Tukholman Oscarsteaternissa ja nyt Svenska Teatern tuo sen näyttämölle ensimmäistä kertaa Ruotsin ulkopuolella.