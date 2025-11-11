KAJ-yhtyeen Jakob Norrgård tähdittää Svenska Teaternin tulevaa musikaalia.
KAJ-yhtyeestä tuttu Jakob Norrgård tekee uuden aluevaltauksen, kun hän tähdittää Svenska Teaternin tulevaa Änglagård-musikaalia Helsingissä. Musikaali saa ensi-iltansa syyskuussa 2026.
KAJ nousi suureen suosioon Itämeren molemmin puolin edustaessaan Ruotsia Euroviisuissa kappaleellaan Bara bada bastu.
Norrgård iloitsee musikaaliroolistaan.
– Rakastan Änglagårdin musiikkia. Kuulen siinä vivahteita kansanmusiikista ja se on minulle todella rakas asia. Tämä tuntuu kuin tulisin kotiin, Norrgård sanoo tiedotteessa.