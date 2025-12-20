KAJ-yhtyeen jäsenten elämät ovat muuttuneet monin tavoin viisuvuoden aikana.
On kulunut puoli vuotta siitä, kun suomalainen KAJ-yhtye edusti Ruotsia Euroviisuissa kappaleellaan Bara bada bastu. Viisujen vaikutus näkyy kolmikon elämässä ja töissä vahvasti. MTV Uutiset tapasi yhtyeen Kummien JouluMielelle-konsertin pressitilaisuudessa joulukuun alussa.
Fanit ovat muistaneet KAJ:n jäseniä, jotka ovat saaneet puolen vuoden aikana jos minkälaisia, erikoisiakin lahjoja. Viimeksi hiljattain Axel Åhmanille toimitettiin yllättäen valtava ison muuttolaatikon kokoinen mystinen paketti.
– Puolisoni lähetti minulle kuvan ja kysyi, mitä olen tilannut. Vastasin, ettei mitään hajua. Joku oli lähettänyt meille suklaakakkuja. Joten kiitos niistä. Se ei ollut niin hullua, mutta se oli todellakin odottamatonta.
– Vanhempani saivat yhtenä päivänä postilaatikkoonsa snapsilaulun. Se esimerkiksi erottui joukosta, Holmström totesi.
Jakob Norrgårdille yksi lahjoista on ollut ylitse muiden.
– Sain pussin nachoja. Ne olivat hyviä!