Tässä ovat Spotifyn vuoden 2025 kuunnelluimmat artistit, kappaleet ja podcastit 0:38 Katso aihe lyhyesti selitettynä videolta. Julkaistu 03.12.2025 15:00 Silja Välske silja.valske@mtv.fi Spotify-tilastot paljastavat, että Suomen Spotifyn kuunnelluimmat artistit olivat Turisti ja Ares. Spotify julkaisi vuoden 2025 kuunnelluimmat listat Suomesta ja maailmalta. Spotifyn Suomen kuunnelluimpien artistien listan kärkipaikalle ylsi tänäkin vuonna Turisti. Vuoden kuunnelluimmasta kappaleesta vastasi Ares. Toisesta Ruotsin euroviisuedustaja KAJ kappaleella Bara Bada Bastu. Tiedotteen mukaan Suomen oman edustajan Erika Vikmanin ICH KOMME nousi lähelle kuunnelluimpien kärkikymmenikköä. Suomen kuunnelluimmat kappaleet Spotifyssa 2025 1. Menestys on paras tapa kostaa - Ares

2. Bara Bada Bastu - KAJ

3. Taikuri - Turisti

4. Rehellisesti - JVG

5. Ehkä Se Siitä - Isac Elliot

6. Toisessa elämässä - Lauri Haav

7. Diva - Averagekidluke

8. T-paita (feat. Bizi) - Ares, Bizi

9. Liike on lääke - Turisti

10. Onneks - Ares





Suomen kuunnelluimmat artistit Spotifyssa 2025

1. Turisti

2. Ares

3. Averagekidluke

4. Isac Elliot

5. JVG

6. ibe

7. Sexmane

8. Lauri Haav

9. Jore & Zpoppa

10. Bizi

Suomen kuunnelluimmat levyt Spotifyssa 2025

1. APATHIA - Ares

2. Kunpa oisin kertonut - Mirella

3. Vanhasta Uuteen - Isac Elliot

4. Magic City - Turisti

5. DENIM - Averagekidluke

6. ROADMAN - Turisti

7. Monsteri - Jore & Zpoppa

8. YUNO - Averagekidluke

9. Pitäiskö mun soittaa sille - Bizi

10. AHTI - AHTI

Suomen kuunnelluimmat podcastit vuonna 2025

1. Sijoituskästi

2. Jäljillä

3. Gämblers Cast

4. Urheilucast

5. Lasten sadut

6. Puheenaihe

7. Nikotellen

8. Elä viitti!

9. The Joe Rogan Experience

10. TABUCÄST

Kansainväliset listat

Maailmanlaajuisesti kuunnelluimmat kappaleet Spotifyssa 2025

1. Die With A Smile - Lady Gaga, Bruno Mars

2. BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish

3. APT. - ROSÉ, Bruno Mars

4. Ordinary - Alex Warren

5. DtMF - Bad Bunny

6. back to friends - sombr

7. Golden - HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI, KPop Demon Hunters Cast

8. luther (with sza) - Kendrick Lamar, SZA

9. That’s So True - Gracie Abrams

10. WILDFLOWER - Billie Eilish

Maailmanlaajuisesti kuunnelluimmat artistit Spotifyssa 2025

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. The Weeknd

4. Drake

5. Billie Eilish

6. Kendrick Lamar

7. Bruno Mars

8. Ariana Grande

9. Arijit Singh

10. Fuerza Regida

Maailmanlaajuisesti kuunnelluimmat levyt Spotifyssa 2025

1. DeBÍ TiRAR MáS FOToS - Bad Bunny

2. KPop Demon Hunters - KPop Demon Hunters Cast, HUNTR/X, Saja Boys

3. HIT ME HARD AND SOFT - Billie Eilish

4. SOS Deluxe: LANA - SZA

5. Short n' Sweet - Sabrina Carpenter

6. MAYHEM - Lady Gaga

7. You'll Be Alright, Kid (Chapter 1) - Alex Warren

8. I’m The Problem - Morgan Wallen

9. GNX - Kendrick Lamar

10. Un Verano Sin Ti - Bad Bunny

Maailmanlaajuisesti kuunnelluimmat podcastit Spotifyssa 2025

1. The Joe Rogan Experience

2. The Diary Of A CEO with Steven Bartlett - ALL LANGUAGES

3. The Mel Robbins Podcast

4. Call Her Daddy

5. This Past Weekend w/ Theo Von

6. Huberman Lab

7. Crime Junkie

8. Modern Wisdom

9. On Purpose with Jay Shetty

10. The Tucker Carlson Show