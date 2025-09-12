Käärijä kertoo Vain elämää -ohjelmassa terveytensä kanssa käymästään kamppailusta.

Uuden Vain elämää -kauden toisessa jaksossa vietetään Käärijän päivää.

Käärijä avautuu jaksossa terveytensä kanssa käymästään kamppailusta. Hän sairastui peräsuolen tulehdukseen ollessaan yläasteikäinen.

– Olin 15-vuotias, kun koulussa tuli ensimmäisen kerran verta. En ensin kehdannut kertoa vanhemmilleni, mutta sitten oli pakko, hän kertoo.

Artisti joutui tähystykseen, ja hänen oireitaan hoidettiin muun muassa erilaisin lääkkein sekä ruokavalion avulla. Tilanne rauhoittui, kunnes oireet tulivat takaisin.

– Ollessani parikymppinen se meni niin pahaksi, etten voinut enää tehdä mitään. Pyörtyilin ja törmäsin oveen, en kerennyt vessaan, hän muistelee.

Käärijä kertoo Vain elämää -ohjelmassa, että pahin sairausjakso kesti vuoden verran./All Over Press

Pahin ajanjakso kesti vuoden verran. Käärijä kertoo, ettei tehnyt tuon vuoden aikana mitään.

– Muistan, että nukuin mutsin ja faijan sängyssä. Pahinta oli nähdä, kun äiti itkee vieressä.

Tulehdus levisi lopulta koko paksusuoleen. Käärijä kertoo, että tulehduksen vuoksi käytännössä koko hänen suolensa oli haavaumilla ja verillä.

– Ravaat 33 kertaa vessassa, pelkkää verta. Laihdut ja hemoglobiini 52:ssa. Olin hetken, että nyt luovutetaan, mutta onneksi faija ja koko perheeni oli tukena, hän sanoo.

Lopulta Käärijä joutui hätäleikkaukseen.

– Mietin, että nyt, jos tämä kaikki oli tässä, niin I’m fine. Minulla oli hyvä lapsuus ja ihan kiva elämä, hän muistelee.

Käärijästä tuntuu, että hän on saanut toisen mahdollisuuden elämään.

– Se ei ollut isosta jutusta kiinni, viikosta-kahdesta, etteikö koko homma olisi ollut kaput.

Käärijä on käsitellyt kokemaansa huumorin kautta. Hän sanoo, etteivät tietyt asiat enää hetkauta häntä.

– Ehkä sieltä tulee se asenteeni, että on vähän pötsiä ja tällä lailla, ei enää kiinnosta, miltä näytän. Kunhan olen terve.