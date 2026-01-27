Siuntiossa oli harvinainen yhteentörmäys aikaisin tiistaiaamuna.
Poliisi tiedottaa autoilijan törmänneen suteen Siuntiossa ennen kello kuutta aamulla. Ensitietojen mukaan autoilija kertoi törmänneensä eläimeen, joka olisi loukkaantuneena poistunut maastoon. Autoilija ei loukkaantunut Rannikkotiellä Pikkalan kohdalla tapahtuneessa törmäyksessä.
Paikalle saapui suurriistavirka-apuhenkilö jäljittämään eläintä ja pystyi jälkien perusteella toteamaan, että kyseessä oli susi. Suurriistavirka-apu löysi suden maastosta kuolleena.