Jääkiekon SM-liigan tulevan B-liigan ja uuden Mestiksen välille tulee kaudesta 2027–28 alkaen suoran nousun ja putoamisen mahdollisuus.

Suomen Jääkiekkoliitto tiedotti keskiviikkona, että kaksiportaisen Liigan alapuolelle muodostuvassa Mestiksessä pelaa jatkossa 12 joukkuetta.

Näistä kahdeksan parasta selviytyy pudotuspeleihin, joiden voittaja nousee seuraavaksi kaudeksi suoraan B-liigaksi toistaiseksi kutsutulle Liigan alemmalle sarjatasolle. Vastaavasti B-liigan viimeinen putoaa aina suoraan Mestikseen.

SM-liiga vahvisti aiemmin siirtyvänsä kaudesta 2027–28 lähtien 14 joukkueen A-liigaan ja 10 joukkueen B-liigaan. Kauden päätteeksi A-liigan viimeinen putoaa ja B-liigan voittaja nousee tilalle.

Tulevalla siirtymäkaudella 2026–27 Mestiksessä pelaa kahdeksan tai yhdeksän joukkuetta riippuen käynnissä olevan SM-liigan lisenssihaun lopputuloksesta. Näistä neljä parasta pääsee seuraavalle kaudelle B-liigaan suoraan runkosarjan perusteella ja seuraavat kaksi tai kolme jatkokarsintojen kautta.

Kaudella 2027–28 uuden Mestiksen kaksi viimeistä putoaa seuraavaksi kaudeksi neljännelle sarjatasolle Suomi-sarjaan. Nousu neljässä 10 joukkueen lohkossa pelattavasta Suomi-sarjasta Mestikseen tapahtuu lohkojen sisäisten pudotuspelien jälkeen pelattavilla lohkovoittajien nousukarsinnoilla. Kahden otteluparin voittajat pelaavat seuraavalla kaudella Mestiksessä.

Suomi-sarjan lohkojen viimeiseksi jääneet joukkueet putoavat puolestaan 2. divisioonaan, johon voivat jatkossa ilmoittautua kaikki halukkaat joukkueet. Lisäksi 3. ja 4. divisioonat muodostetaan niille alueille, joissa joukkueita on sarjoihin riittävästi.