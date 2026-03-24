Ajoradalla kävellyt jalankulkija menehtyi itsenäisyyspäivänä jäätyään auton alle Kankaanpäässä.
Jalankulkija oli kävellyt viime itsenäisyyspäivän iltana huoltoasemalta ajorataa pitkin Porin suuntaan. Hän oli poliisin mukaan jo ennen onnettomuutta aiheuttanut vaaraa liikenteelle.
Törmäyshetkellä hän oli jalankulkijoille kuulumattomassa paikassa ajoradalla, ja olosuhteet olivat näkyvyyden kannalta haastavat.
– Onnettomuus tapahtui tieosuudella, jossa nopeusrajoitus on 80 km/h. Tapahtuma-aikaan oli pimeää ja näkyvyyttä rajoitti vesisade. Tapahtumapaikassa ei ollut valaistusta eikä jalankulkijalla ollut päällään heijastimia, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juho Rinne tiedotteessa.
Törmäyksen jälkeen jalankulkija sai ensiapua, mutta hänet todettiin kuolleeksi onnettomuuspaikalla.
Jalankulkijaa epäiltiin esitutkinnassa liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja huumausaineen käyttörikoksesta. Tutkinta kuitenkin lopetettiin menehtymisen vuoksi.
Henkilöauton kuljettajaa epäiltiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja kuolemantuottamuksesta. Asia siirtyy syyttäjän ratkaistavaksi.