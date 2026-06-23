Helsingissä on meneillään liikennettä tuntuvasti haittaava viranomaisoperaatio.

Mies, joka kiipesi aamulla rakennustyömaalla sijaitsevaan työmaanosturiin Helsingin Pasilassa, on saatu alas.

Tilannetta todistanut MTV:n toimittaja Petri Tyynmaa kertoo, että mies kipusi ensin itse alaspäin, minkä jälkeen viranomaiset auttoivat hänet alas nostolava-auton nostokorissa.

Tyynmaan mukaan nosturiin kiivennyt henkilö oli "tavallisen näköinen mies". Tyynmaan seuratessa tilannetta mies oli kiivennyt noin kaksi kolmasosaa nosturista ja kiipesi välillä alemmas ja välillä ylemmäs.

Mies pudotti noin kello 8.45 kevyen näköisen repun alemmas tasanteelle.

Liikenteelle tuntuvaa haittaa

Pasilansilta Helsingissä kauppakeskus Triplan ja Pasilan aseman edustalla suljettiin tapauksen vuoksi aamulla liikenteeltä, ja se oli suljettuna vielä kiipeilijän tultua alas hieman kello yhdeksän jälkeen aamulla.

Paikalla oli runsaasti poliiseja sekä pelastushenkilöstöä. Viranomaiset käyttivät myös droonia tilanteen selvittämisessä.

Pasilansilta suljettiin liikenteeltä operaation takia.MTV Uutiset / Petri Tyynmaa

HSL:n mukaan tilanteesta aiheutuu tuntuvia haittoja liikenteelle. Linjat 510, 59, 69 ja 500 ajavat poikkeusreittiä Savonkadun kautta. HSL on arvioinut toistaiseksi tilanteen kestävän aamuyhdeksään asti.

Poliisi sai tehtävän hätäkeskuksen kautta tiistaiaamuna kello 6.30.