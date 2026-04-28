Henkilöauto törmäsi lastensa kanssa liikkuneeseen mieheen Kuopiossa Motonetin parkkipaikalla.

Kuopion Motonetin parkkipaikalla tapahtui onnettomuus 17. huhtikuuta, poliisi tiedottaa. Mies oli poistumassa Motonetistä lastensa kanssa, kun parkkipaikalla heitä lähestyi valkoinen farmariauto, mallia BMW tai Audi.

Toinen miehen lapsista oli rattaissa. Vanhempi miehen lapsista oli lähtenyt juoksemaan edellä, jolloin autoilija käänsi autonsa suoraan kohti miestä ja hänen lapsiaan. Mies sai työnnettyä vanhemman lapsensa ja rattaat tieltä pois, mutta autoilija törmäsi mieheen.

Noin 20–30-vuotias autoilija pysähtyi juttelemaan miehen kanssa törmäyksen jälkeen. Poliisi pyytää autoilijaa ottamaan yhteyttä joko soittamalla vihjepuhelimeen 029 5415 232 tai sähköpostitse vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi