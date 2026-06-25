Justin Trudeau puhuu SuomiAreenassa muun muassa tapahtuman pääteemasta eli luottamuksesta sekä Kanadan ja Pohjoismaiden yhteistyöstä.

Kanadan entinen pääministeri ja globaali vaikuttaja Justin Trudeau on Porin SuomiAreenan tämän vuoden pääpuhuja. Torstaina Raatihuoneenpuistossa järjestettävä keskustelu veti alkuillasta paikalle runsaasti yleisöä.

Tilaisuuden aluksi Trudeau hauskuutti kuulijoita ihmettelemällä yleisön määrää.

– Tiedättehän, että tyttöystäväni ei ole täällä, Trudeau sanoi viitaten maailmankuuluun poptähteen Katy Perryyn, jonka kanssa hän seurustelee.

Sen jälkeen Trudeau piti puheen, jossa hän sanoi, että maailmantilanteesta huolimatta hän on edelleen optimistinen tulevaisuudesta.

– Tapaan paljon hyviä ihmisiä maailmalla, Trudeau sanoi.

Trudeau ja tilaisuuden juontaja Jaakko Loikkanen aloittivat keskustelun puhumalla jalkapallosta. Kanada on yksi parhaillaan pelattavien MM-kisojen isäntämaista, ja kanadalaiset ovat etenemässä jatkoon alkulohkosta. Lohkovaiheen viimeisessä ottelussa tuli tappio Sveitsiä vastaan.

Trudeau kertoo katsoneensa suurimman osan pelistä.

– Valitettavasti meidän olisi tarvinnut vain pelata tasapeli voittaaksemme lohkomme, mutta emme onnistuneet siinä. Se oli todella turhauttavaa nähdä. Tiedän, että pelaajamme yrittivät todella, todella kovasti, mutta pääsimme kuitenkin 32 parhaan joukkoon, mikä on Kanadalle iso saavutus. Olemme siitä erittäin innoissamme, Trudeau sanoo.

Ennen Poriin saapumista Trudeau piipahti Naantalin Kultarannassa tasavallan presidentti Alexander Stubbin vieraana. Instagramissa julkaistussa kuvassa herrat hymyilevät leveästi laiturin kupeessa, taustalla aurinkoinen Saaristomeri. Jalkapalloa ei Trudeaun mukaan kuitenkaan ehditty yhdessä katsoa.

– Hänellä oli hyvin aikainen aamu, joten hän ei valvonut myöhään. Vietimme suurimman osan ajasta puhuen jääkiekosta. Tunnet hänet hyvin, joten tiedät, että se oli pääaiheemme. Mutta puhuimme myös hieman jalkapallosta, ja hän sanoi: Jätän sinut katsomaan ottelua ja kannustamaan Kanadaa, Trudea kertoo.