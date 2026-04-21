Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes varoittaa Suomi Trading Oy:n Kyly-kiukaan turvallisuuspuutteesta.
Tukes tiedottaa Vaarallisettuotteet.fi-sivustolla mustan Kyly Kuutio -sähkökiukaan takaisinvedosta. Kiuasta on myyty Kärkkäisellä.
Tuote on toimitettu puutteellisin asennustarvikkein: siitä puuttuu liitäntäkaapelin vedonpoistin sekä syöttökaapelin suojatulppa.
– Mikäli asennuksen suorittanut sähköasentaja ei ole lisännyt vedonpoistoa, syöttöjohtoa vedettäessä kaikki voima kohdistuu kytkentäterminaaleihin aiheuttaen tapaturmavaaran, Kärkkäinen kertoo takaisinvetoilmoituksessaan.
Tämän lisäksi kiukaan alapuolella olevat virtajohdon kaksi aukkoa ovat olleet avonaisia ja mahdollisesti valtuutetun sähköasentajan asennuksen jälkeenkin voineet jäädä avonaiseksi, mikä aiheuttaa vakavan tapaturmavaaran.
Takaisinvedettävät tuotteet
KYLY KUUTIO MUSTA 6KW SÄHKÖKIUAS 6438014385051
KYLY KUUTIO MUSTA 9KW SÄHKÖKIUAS 6438014385068
Tukes neuvoo lopettamaan tuotteen käytön. On tarpeen varmistaa sähköasentajalta, onko sähköasentajan lisäämään virtajohtoon tehty vedonpoisto asennuksen yhteydessä ja virtajohdon aukko peitetty.
Asiakkaat voivat palauttaa tuotteen Kärkkäiselle riippumatta asennuksen oikeudenmukaisuudesta.