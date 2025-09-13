Eri kauppaketjujen käytännöt myydä energiajuomia pienemmillekin lapsille puhuttavat jälleen.

Energiajuomien myyminen pienemmille lapsille nousee puheenaiheeksi tasaisin väliajoin. MTV Uutiset kertoi heinäkuussa oululaisesta Jaanasta, joka todisti paikallisessa Lidlissä energiajuomien myymistä pikkulapsille.

– Olin kassalla, ja edelläni oli kaksi tosi pientä poikaa, arvioni mukaan alle kouluikäistä. He olivat aikeissa ostaa neljä energiajuomatölkkiä, Jaana kertoi MTV:lle.

Jaana huomautti kassatyöntekijälle, ettei poikien ikä taida riittää ostoksiin.

– Myyjän vastaus oli, että laki ei kiellä.

Suomen laki ei rajoita energiajuomien myyntiä alle 18-vuotiaille. THL:n suositus kuitenkin on, että energiajuomia ei myytäisi alle 15-vuotiaille. Tämän suosituksen noudattaminen vaihtelee kuitenkin kaupasta ja ketjusta riippuen.

Esimerkiksi Lidl ja S-ryhmä noudattavat energiajuomien myynnissä voimassa olevaa lainsäädäntöä. K-kauppiaat päättävät mahdollisesta energiajuomien myyntiä koskevasta ikärajasta kaupoissaan itse, ja joissain kaupoissa ikärajoja on otettu käyttöön.

Vastullisuusvaikuttaja kyseenalaistaa Normalin käytännöt

Nyt sosiaalisessa mediassa on nostettu esiin myös kauppaketju Normalin käytännöt eneriajuomien myyntiin liittyen. Toimittaja ja vastuullisuusvaikuttaja Noora Shingler on aiemmin kyseenalaistanut Normalissa lapsille kaupattavat kosmetiikkatuotteet, ja nyt hän nostaa tikunnokkaan myös energiajuomat

– Mun saamissa viesteissä on kosmetiikan lisäksi noussut esille se periaate, millä ketju myy energiajuomia, ja tätä tukee viestit monilta vanhemmilta: "ainakin meillä tiedetään, että Normalista saa, kun muualta ei saa", kirjoittaa eräs äiti, Shingler toteaa julkaisussaan.

Jos julkaisu ei näy, katso se täältä.

Shingler myöntää, että Normal ei tee mitään laitonta, mutta kyseenalaistaa ketjun tavan sijoitella tuotteita niin, että ne houkuttelevat lapsia.

– Sitten pestään omat kädet toteamalla, että "luotamme kuluttajien itse tietävän, mikä heille on hyväksi". Näin mulle kirjoitti maajohtaja.

"Moraalitonta", mutta vastuu myös vanhemmilla

Moni kommentoi julkaisun alla olevansa samaa mieltä siitä, ettei pienille lapsille pitäisi myydä ja markkinoida energiajuomia.

– Itselläni on 11-vuotias tytär, ja tiedämme hänen kavereiden käyvän ostamassa energiajuomaa Normalista! Siis 11-vuotias, julkaisun alla muun muassa voivoteltiin.

Osa kommentoijista kuitenkin muistutti, että Normalin lisäksi monet muutkin kaupat myyvät samaan tapaan energiajuomia alle 15-vuotiaille.

– Moraalitonta, ja samaan syyllistyy täällä meidänkin pitäjässä S-market.

Lisäksi kommenttikentässä penätään myös vanhempien vastuuta: monen mielestä vastuu nuoren ostokäyttäytymisestä on hänen huoltajallaan.

Maajohtaja MTV Uutisille: "Emme suosittele energiajuomien ostamista alle 15-vuotiaille"

Normalin maajohtaja Johanna Valli kertoo MTV Uutisille Normalin noudattavan Suomen lainsäädäntöä ja kaikkia pakkausmerkintävaatimuksia, kuten varoituksia korkeasta kofeiinipitoisuudesta. Hän muistuttaa, että Suomessa energiajuomat ovat elintarvikkeita, eikä niiden myynnille alaikäisille ole laissa asetettu ikärajaa.

– Emme suosittele energiajuomien ostamista alle 15-vuotiaille, ja tämä suositus näkyy myymälöissämme juomakaappien oviin kiinnitetyissä kylteissä. Suositus ei ole myyntikielto, vaan tapa muistuttaa nuoria ja huoltajia harkinnasta, Valli sanoo MTV Uutisille.

Hänen mukaansa ketju seuraa viranomaisten ohjeistusta ja päivittää käytäntöjään viipymättä, mikäli lainsäädäntö muuttuu tai ohjeistus tarkentuu.