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Asuntojen toteutuneita kauppahintoja listannut palvelu lopetettiin vähin äänin

Asuntojen toteutuneita kauppahintoja ei ole enää nähtävissä ympäristöministeriön tarjoamassa hakupalvelussa.

Julkaistu 16.06.2026 19:39

Juha Kaija

Lopetetussa palvelussa pystyi näkemään yksittäisistä asuntokaupoista toteutuneen kauppahinnan sekä erilaisia asunnon ja taloyhtiön tietoja. Asuntojen toteutuneita kauppahintoja listannut palvelu on lopetettu. Asuntojen.hintatiedot.fi -sivulla lukee, että "sopimuksemme tiedot toimittavan Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) kanssa on päättynyt". Palvelu avattiin ympäristöministeriön aloitteesta vuonna 2007. Palvelussa on kuitenkin yhä saatavilla tietoja esimerkiksi vuokrista. Palvelussa pystyi näkemään yksittäisistä asuntokaupoista toteutuneen kauppahinnan sekä erilaisia asunnon ja taloyhtiön tietoja. Palvelussa näkyivät esimerkiksi asunnon koko, kunto ja kerros sekä onko taloyhtiössä hissi ja onko tontti oma vai vuokrattu. KVKL:n toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa kertoo MTV Uutisille, että palvelu päätettiin lopetettaa liiton aloitteesta jo viime vuoden syksyllä, mutta palvelua pidettiin pystyssä viime aikoihin asti. Viljamaan mukaan uusia kauppoja ei ole kuitenkaan tämän vuoden aikana enää palveluun kirjattu. Viljamaan mukaan uusia yhtiöitä oli tullut liiton jäseneksi viime vuosina ja kaikkien kauppatiedot eivät tulleet palveluun. Toinen palveluun liittynyt ongelma oli Viljamaan mukaan epäily "skreippauksesta" eli siitä, että sivuilta kerätään dataa, jolla ulkopuolinen yhtiö voi esimerkiksi tehdä rahaa. Asuntojen ostajat ja myyjät ovat voineet käyttää palvelua hintatason selvittämiseen. Asuntojen myynti-ilmoituksissa pyydetyt hinnat voivat erota varsinkin nykyisessä markkinatilanteessa huomattavastikin siitä, millä hinnalla asunto on lopulta mennyt kaupaksi. Kiinteistönvälittäjille ja rakennusliikkeille on oma järjestelmänsä. Korvaava palvelu tulossa KVKL:n Viljamaa kertoo, että jonkinlainen korvaava kuluttajille on tulossa loppuvuodesta.

– Koska tällä on merkittävä yleishyödyllinen yhteiskunnallinen merkitys, niin me olemme valmistelleet tällaista korvaavaa palvelua, josta olisi kauppatietoja vähän eri tavalla ja ehkä vähän nykyaikaisemmin jaettavissa myös kansalaisten tietoon paremmin, kertoo Viljamaa MTV Uutisille.

Viljamaa luonnehtii, että uudesta palvelusta voisi selkeämmin ja laajemmin katsoa asuntokaupan tilannetta ja ilme voisi olla graafisempi.

Viljamaan mukaan yksittäisten asuntokauppojen tietoja korvaavassa palvelussa ei kuitenkaan näillä näkymin olisi. Hän ei lähde tässä vaiheessa kuvailemaan palvelua tarkemmin.

Viljamaa ei näe ongelmana, että kuluttajille suunnattua palvelua ei jonkin aikaa ole, koska tietoa on saatavilla esimerkiksi asuntokauppaportaaleista tai välittäjiltä. Hän sanoo, että lopetettu palvelu ei kattavuudeltaan ollut kovin laaja ja kuluttajille saattoi syntyä jopa väärä kuva markkinatilanteesta.

Juha Kaija MTV Uutiset

Asuntojen hintatiedot -sivusto lopetettiin vähin äänin | MTV Uutiset