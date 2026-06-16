Lopetetussa palvelussa pystyi näkemään yksittäisistä asuntokaupoista toteutuneen kauppahinnan sekä erilaisia asunnon ja taloyhtiön tietoja.
Asuntojen toteutuneita kauppahintoja listannut palvelu on lopetettu.
Asuntojen.hintatiedot.fi -sivulla lukee, että "sopimuksemme tiedot toimittavan Kiinteistönvälitysalan Keskusliiton (KVKL) kanssa on päättynyt".
Palvelu avattiin ympäristöministeriön aloitteesta vuonna 2007. Palvelussa on kuitenkin yhä saatavilla tietoja esimerkiksi vuokrista.
Palvelussa pystyi näkemään yksittäisistä asuntokaupoista toteutuneen kauppahinnan sekä erilaisia asunnon ja taloyhtiön tietoja. Palvelussa näkyivät esimerkiksi asunnon koko, kunto ja kerros sekä onko taloyhtiössä hissi ja onko tontti oma vai vuokrattu.
KVKL:n toimitusjohtaja Tuomas Viljamaa kertoo MTV Uutisille, että palvelu päätettiin lopetettaa liiton aloitteesta jo viime vuoden syksyllä, mutta palvelua pidettiin pystyssä viime aikoihin asti. Viljamaan mukaan uusia kauppoja ei ole kuitenkaan tämän vuoden aikana enää palveluun kirjattu.
Viljamaan mukaan uusia yhtiöitä oli tullut liiton jäseneksi viime vuosina ja kaikkien kauppatiedot eivät tulleet palveluun. Toinen palveluun liittynyt ongelma oli Viljamaan mukaan epäily "skreippauksesta" eli siitä, että sivuilta kerätään dataa, jolla ulkopuolinen yhtiö voi esimerkiksi tehdä rahaa.
Asuntojen ostajat ja myyjät ovat voineet käyttää palvelua hintatason selvittämiseen. Asuntojen myynti-ilmoituksissa pyydetyt hinnat voivat erota varsinkin nykyisessä markkinatilanteessa huomattavastikin siitä, millä hinnalla asunto on lopulta mennyt kaupaksi. Kiinteistönvälittäjille ja rakennusliikkeille on oma järjestelmänsä.
Korvaava palvelu tulossa
KVKL:n Viljamaa kertoo, että jonkinlainen korvaava kuluttajille on tulossa loppuvuodesta.