147 000 kävijää yritti ostaa alelippuja.
VR:n torstaina alkaneen Binge-kampanjan toteutus on vihastuttanut sosiaalisessa mediassa.
Kampanjassa 369 euron hintaisen junalipun pystyi lunastamaan 9,90 euron hintaan. Lipulla pystyi matkustamaan VR:n junilla rajoituksetta 30 päivän ajan.
Kampanja alkoi kello 10. Jo kello 10.08 VR joutui ilmoittamaan, että ilmoittautumislomakkeen kanssa on "haasteita".
MTV Uutiset on saanut asiasta useita yhteydenottoja.
VR:n mukaan kampanja ylitti odotukset ja kampanjasivuilla vieraili peräti 147 000 kävijää ensimmäisen tunnin aikana.
Lippuja oli yhteensä tarjolla 50 kappaletta, Ilta-Sanomat kertoo VR:n ilmoittaneen.
– Vaikka kampanjasivun kanssa oli teknisiä haasteita, saivat nopeimmat lomakkeen täytettyä onnistuneesti, VR kertoi.
"Suoraa kusetusta"
Sosiaalisessa mediassa VR:n kampanjaan liittyvät julkaisut ovat saaneet osakseen satoja moittivia kommentteja.
Kritiikki on kohdistunut sivuston toimimattomuuteen ja halpojen lippujen epäoikeudenmukaiseksi koettuun jakotapaan.
Sitäkään ei olla nielty, että kampanja ylitti VR:n mukaan odotukset.
– Suoraa kusetusta. Nopeuskisa oli kaukana tästä, kun liput menneet vasta yli tunti myöhemmin, eräs kommentoi sosiaalisessa mediassa.