Uudessa tietoiskussa Yle Uutisissa ja MTV Uutisissa julkisissa tehtävissä työskentelevät tutut kasvot muistuttavat somehuijausten vaarasta Suomessa.

Sosiaalisessa mediassa liikkuu huijauksia, joissa tunnettuja uutiskasvoja käytetään myös rikollisiin tarkoituksiin. Muun muassa uutisankkureiden kasvoja ja nimiä käytetään luvatta sisällöissä ja mainoksissa, jotka välittävät valheellista tietoa.

Väärän ja valheellisen tiedon leviämisen estämiseksi ja disinformaatiolla tienaamisen lopettamiseksi suomalaiset mediayhtiöt vetoavat nyt Facebookin ja Instagramin omistavaan Metaan.

– Suomalaiset uutismediatalot ovat tehneet vuosia töitä ansaitakseen kansalaisten luottamuksen. Väärä ja valheellinen tieto ovat tällä hetkellä suuria uhkia myös Suomen yhteiskunnalle, ja siksi tämän tyyppisiin toimintatapoihin on puututtava, summaa Yle Uutisten vastaava päätoimittaja Panu Pokkinen.

– Se, että sosiaalisen median alustat antavat tämän tyyppisten huijausmainosten ja -sisältöjen näkyä alustoillaan ja samalla tienaavat niillä rahaa, on kestämätöntä. Huijausmainoksista ja -sisällöistä kärsivät yksittäiset, petosten ja huijausten uhreiksi joutuneet suomalaiset sekä vakiintuneet luotettavat mediatalot ja mediatalojen työntekijät, joiden uskottavuutta valheellisilla sisällöillä yritetään horjuttaa, kuvaa MTV Uutisten vastaava päätoimittaja Tomi Einonen.

"Yksinkertaisesti väärin"

Uutisankkurit kokevat, että heidän luottamusaseman väärinkäyttö mustamaalaa ankkureiden itsensä ohella myös laajemmin edustamiaan mediataloja.

– Luottamuksen väärinkäyttäminen – meidän tuttujen uutiskasvojen hyödyntäminen luvatta esimerkiksi syöttinä petoksissa, huijausmainoksissa ja valeuutisissa on ehdottomasti asia, johon haluamme sosiaalisen median alustojen puuttuvan, kertoo Yle Uutisten uutisankkuri Piia Pasanen.