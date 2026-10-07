Rikkeet johtuvat professorin mukaan usein siitä, että kunnissa luotetaan liikaa viranomaiseen tai ulkopuoliseen oikeusapuun.

Viime viikkoina datakeskuspäätökset ovat herättäneet runsaasti julkista keskustelua eri puolilla Suomea. Siksi MTV Uutiset kävi läpi Tuusulan, Vaalan ja Lapinlahden datakeskuspäätösten yksityiskohtia Itä-Suomen yliopiston julkisoikeuden professori Tomi Voutilaisen kanssa.

Kunnat valikoituivat tarkasteluun siksi, että niiden päätöksentekoprosessit ovat olleet erilaisia ja ne sijaitsevat eri puolilla Suomea.

MTV Uutiset on saanut jokaisen kunnan pormestarilta tai kunnanjohtajalta näkemyksen päätöksenteosta. Heidän mukaansa kunnissa on toimittu lain mukaan.

Silmään pisti läpinäkymättömyys

Tapauksiin perehdyttyään Voutilainen huomasi, että datakeskuspäätöksiä oli valmisteltu pitkälle jo ennen asian julkistamista. Hänen mukaansa tämä on ongelmallista erityisesti kuntalain perusperiaatteiden näkökulmasta.

– Lähtökohta viranomaistoiminnassa on, että vain ja ainoastaan välttämätön pidetään salassa.

Voutilainen nostaa esiin myös Lapinlahden ratkaisun, jossa rakennustarkastajalle oli delegoitu toimivaltaa poiketa kaavasta. Hänen mukaansa tällaisissa ratkaisuissa olennaista on seurata, muuttuuko hankkeen kokonaisuus niin paljon, että asia pitäisi käsitellä uudelleen kaavatasolla.

Voutilainen ei ota kantaa siihen, oliko Lapinlahden poikkeamispäätös tehty väärin perustein tai toimivalloin. Hän korostaa kuitenkin, että jos toteutus alkaa poiketa olennaisesti siitä, mitä kaavassa on alun perin arvioitu ja mahdollistettu, päätöksenteon pitäisi palata kaavakäsittelyyn.

– Jos rakennukset poikkeavat merkittävästi alkuperäisestä kaavasta, pitäisi tehdä uusi kaavapäätös. Sitten jää tulkittavaksi, mikä on merkittävä poikkeama.

Hähmäinen salakokous

Tomi Voutilainen huomasi haastattelun yhteydessä, että Vaalan kunnassa datakeskusasioita oli käsitelty kunnanhallituksen 15.1. pidetyssä kokouksessa, jonka pöytäkirjaa ei löytynyt verkosta.