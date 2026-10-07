Tanskan tiedusteluviranomainen kertoo Venäjän ottaneen seuraavan askeleen hybridisodankäynnissä.

Venäjä on aloittanut sabotaasioperaatiot Ukrainaan toimittavia tanskalaisia yrityksiä vastaan, kertoi Tanskan turvallisuus- ja tiedustelupalvelu (PET) keskiviikkona.

Muutos heijastaa merkittävää eskalaatiota Moskovan hybridisodankäynnissä, totesi PET:n johtava analyytikko Josefine Christensen turvallisuuskonferenssissa Kööpenhaminassa.

– Näimme keväällä paljon suunnittelua, mutta hyvin vähän toteutusta. Alkukesällä näimme, että he alkoivat toteuttaa paljon enemmän, Christensen sanoi Reutersin mukaan.

Christensenin mukaan Venäjä "yrittää iskeä kohteisiin, joilla on suora vaikutus etulinjaan".

– Se tarkoittaa asetuotantoa, Christensen täsmensi.

Christensen viittasi Venäjän puolustusministeriön viime keväänä laatimaan luetteloon, jossa on Moskovan potentiaalisina sotilaallisina kohteina pitämiä eurooppalaisia drooni- ja droonikomponenttien valmistajia.

Christensenin mukaan Venäjä on tehostanut toimiaan pääteltyään, etteivät sen aiemmat häirintäpyrkimykset riitä horjuttamaan länsimaiden tukea Ukrainalle.

Näin välikäsiä värvätään

PET:n mukaan Venäjä käyttää operaatioissaan yhä enemmän kouluttamattomia välikäsiä, kuten kodittomia sekä huumeriippuvaisia. Heitä värvätään Telegramin ja muiden sosiaalisen median alustojen kautta.

Tyypillisesti värväys lähtee liikkeelle matalan kynnyksen tehtävistä, kuten tiedustelusta tai valokuvaamisesta, ja etenee siitä kohti varsinaisia sabotaasioperaatioita.

– Se voi olla kuka tahansa, jolla on haussa nopea raha. Jos ensimmäinen henkilö ei onnistu, he lähettävät matkaan toisen, kunnes onnistuvat, Christensen kuvailee.

Jatkumoa aiempaan

Jo syyskuussa 2025 droonit häiritsivät lentoliikennettä kuudella tanskalaisella lentokentällä ennen Tanskan isännöimää EU-huippukokousta. Pääministeri Mette Frederiksen nimitti tuolloin tapahtumia hybridi-iskuksi.

Tämän vuoden elokuussa Saksa syytti Venäjää drooni-iskun yrityksestä Leipzig-Hallen lentokentällä. Syyskuussa Tanskan tiedustelupalvelu puolestaan varoitti, että Venäjä todennäköisesti kiihdyttäisi hybridi-iskujaan länsimaihin tulevina kuukausina.

Moskova on toistuvasti kiistänyt osallisuutensa tapauksiin, mutta Euroopassa on vahva konsensus siitä, että käynnissä on Venäjän hybridisodankäynti.

Esimerkiksi Suomen presidentti Alexander Stubb kehotti hiljattain MTV:n Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa kansalaisia varautumaan sabotaasi-iskuihin.

Venäjän suurlähetystö Kööpenhaminassa on aiemmin syyttänyt Tanskaa perättömistä syytteistä ilman uskottavia todisteita. Se ei vastannut Reutersin kommenttipyyntöön keskiviikkona.