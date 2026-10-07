KooKoo on vapauttanut päävalmentaja Jouko Myrrän tehtävistään. Uudeksi luotsiksi on pestattu Kai Suikkanen. Suikkasen apumieheksi hyppää Marko Virtanen, sillä myös apuvalmentaja Tuukka Poikonen on vapautettu tehtävästään.

KooKoo päätyi kovaan ratkaisuun heikon alkukauden myötä. Joukkue on hävinnyt kaikki SM-liigan runkosarjan kymmenen otteluaan. Romahdus on ollut raju, sillä viime kaudella joukkue eteni Myrrän johdolla SM-finaaleihin asti.

–Jos olisimme katsoneet tilannetta viisi kuukautta sitten, emme olisi uskoneet olevamme tässä pisteessä nyt. Jouko Myrrä ja Tuukka Poikonen tekivät viime kausina erittäin arvokasta työtä KooKoon hyväksi ja heidän ansionsa seuran kehityksessä sekä joukkueen menestyksessä ovat kiistattomat, KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa kommentoi tiedotteessa.

– Haluamme kiittää heitä sitoutumisesta ja suuresta työmäärästään KooKoon eteen, KooKoo Hockey Oy:n toimitusjohtaja Sakari Välimaa toteaa.

Uutinen päivittyy.