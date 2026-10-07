Kuljetus ja sosiaali- ja terveysalalla työskennellään jo nyt jatkuvassa kuormituksessa.

Jäteauton kuljettaja Markus Mikkonen nauttii työstään. Silti hän uskoo, että 70-vuotiaana hän ei enää kykenisi työhönsä. Häntä huolettaa valtiovarainministeriön virkamiesten ehdotus siitä, että eläkeikä nousisi kyseiseen ikään. Virkamiehet nostaisivat vanhuus-eläkeikää kuudella kuukaudella ikäluokkaa kohden, kunnes alin vanhuus-eläkeikä olisi 70 vuotta.

– Kyllä se 70-vuotias on vähän liikaa. Siirrettävät jäteastiat ovat kuitenkin saman painoisia, vaikka ikä kasvaa.

Mikkonen on huomannut, että monien keho ei jaksa enää fyysisesti kuormittavaa työtään edes nykyiseen 63-vuotiaaseen eläkeikään asti.

– Nyt jo alkaa ennen eläkeikää jätkillä ja osalla naisista hajoamaan jo paikat, Mikkonen kommentoi.

Kotihoidossa työskentelevä lähihoitaja Tuula Laakkonen kertoo samaa tarinaa kuin Mikkonen. Hän on tehnyt työtään jo 26 vuotta, eikä koe jaksavansa työssään 70-vuotiaaksi asti.

– En voisi edes ajatella sitä. Työ on muuttunut paljon vuosien aikana ja se on henkisesti rankempaa kuin aiemmin.

Laakkonen kertoo, että työstä palautuminen kestää nyt ajallisesti paljon.

– On tullut paljon mieleneterveyspotilaita, alkoholitaustaa. Minulta vie paljon enemmän voimia palautua, kun ikää tulee.

"Työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvaisi"

Liittojen näkemys tukee työntekijöiden ajatuksia. Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ja Palkansaajakeskusjärjestö STTK uskovat, että eläkeiän nostaminen lisäisi työkyvyttömyyseläkkeiden määrää.

– Virallista tilastoa ei ole olemassa, mutta jos tutkin liitomme jäsenten tilanteita, niin 20 prosenttia eläkeläisistä on työkyvyttömyyseläkeläisiä, kertoo AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko.

AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko kertoo, että työkyvyttömyyseläkkeellä on jo nyt alle 60-vuotiaita kuljettajia.

Kokko pohtii myös sitä, että kuinka vastuullista olisi antaa seitsemänkymppisen työntekijän kuljettaa esimerkiksi lentokonetta tai bussia.

–Siinä täytyy olla hyvin tarkkana, jos sellaisia asioita lähdettäisiin tekemään, Kokko kommentoi.

– Todennäköisesti työkyvyttömyyseläkkeiden sekä sairauspoissaolojen määrä kasvaisi, sanoo STTK:n puheenjohtaja Else-Mai Kirvesniemi.