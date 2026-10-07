Helsingin Jokerit raottaa sosiaalisessa mediassa tammikuisen HIFK-ottelun lipunhintoja. Ainakin edullisimman aikuisten lipun hinta laskee ensimmäiseen derbyyn verraten.
Jokerit on ollut kritiikin kohteena, sillä huomenna torstaina pelattavan Helsingin paikallisottelun lippujen hinnat ovat poikkeuksellisen kovat.
Aikuisten liput huomiseen HIFK-otteluun irtoavat alhaisimmillaan 75 eurolla. Kalleimmat liput huitelevat 200 euron tuntumassa.
Ottelun lipunmyynti on sujunut odotettua heikommin. 12 vuoden tauon jälkeen pelattavaan derbyyn on edelleen tuhansia lippua vapaana.
Nyt Jokerit näyttää reagoivan asiaan runkosarjan toisen HIFK-kotiottelun osalta. Seura kertoo Instagramissa, että tammikuussa pelattavaan paikallispeliin aikuisten liput irtoavat Veikkaus-areenaan alhaisimmillaan 39 eurolla, eli lähes puolet halvemmalla kuin huomiseen matsiin. Lipunmyynti otteluun käynnistyy ensi viikolla.
Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarni on aiemmin lupaillut julkisuudessa kohtuullisempia lipunhintoja kauden toiseen paikallisvääntöön.
Jokerit ja HIFK kohtaavat torstaina klo 18.30 alkaen. Joukkueet ovat SM-liigan runkosarjassa sijoilla 15 ja 16.
Joukkueet kohtaavat kaikkiaan neljästi perussarjassa. HIFK:n ensimmäinen kotiottelu on marraskuussa, toinen maaliskuussa.