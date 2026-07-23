34-vuotias Jenitar Na'amoana synnytti heinäkuun puolivälissä identtiset neloset, joiden saaminen on äärimmäisen harvinaista.
Australiassa 34-vuotias Jenitar Na'amoana synnytti harvinaiset, luonnollisesti alkunsa saaneet, identtiset neloset, kertoo BBC.
Royal Brisbane and Women’s Hospital kuvaili raskautta ”erittäin korkeariskiseksi”.
Neljä tyttöä syntyi keisarileikkauksella 14. heinäkuuta raskausviikolla 28+4. He saivat nimikseen Emily, Harriet, Catherine ja Alexa.
Vauvat ovat teho-osastolla niin kauan kun tarve vaatii. He kuitenkin voivat erinomaisesti.
Entuudestaan jo neljä lasta
Jenitarille ja hänen miehelleen Jorthamille nelosten odotus oli valtava yllätys. Heillä oli jo entuudestaan neljä lasta, jotka ovat iältään 1–10 vuotta.
– Vaikka sydämemme ovat täynnä kiitollisuutta, neljän vastasyntyneen hoitaminen yhtä aikaa on tuonut mukanaan haasteita, joita emme olisi voineet koskaan kuvitella, Jenitar kirjoitti varainkeruukampanjan yhteydessä, joka kerää varoja perheelle ainakin 10-paikkaisen auton hankkimiseksi.