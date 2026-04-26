Kanarian MM-rallissa toisena ollut Oliver Solberg joutui keskeyttämään Kanarian MM-rallin 17. erikoiskokeella.
Ennen erikoiskoetta Solberg oli vain 2,2 sekunnin päässä kisaa johtavasta Sebastien Ogierista. Huima sekuntitaistelu näytti jatkuvan myös 17. erikoiskokeella, mutta Solberg joutui keskeyttämään erikoiskokeen 14,7 kilometrin kohdalla.
Sebastien Ogier täräytti erikoiskokeelle pohjat 2,5 sekunnin erolla Elfyn Evansiin, joka nousee kisassa nyt toiseksi. Kärkikaksikon välinen ero on 24,3 sekuntia.
Solbergin keskeytyksen myötä Sami Pajari nousee nyt kiinni kolmospaikkaan. Pajari johtaa takanaan olevaa Takamoto Katsutaa 12,3 sekunnilla.
EK17 Ingenio - Valsequillo 2 (25,93 km)
