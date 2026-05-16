Mikael Granlund vahvistaa Leijonia Sveitsin MM-kisoissa. Päävalmentaja Antti Pennanen kujeili kysymyksellä Unkari-voiton jälkeisessä haastattelussa.

Pennanen kertoi perjantaina, että Suomen kiekkomaajoukkueen johto on ollut yhteydessä NHL:n pudotuspeleistä vapautuneeseen Granlundiin.

Päävalmentaja ei vielä lauantain Unkari-voiton jälkeen ollut valmis vahvistamaan Granlundin tuloa Sveitsissä pelattaviin kisoihin.

– Ei ole vielä mitään päivitetty. Illalla lisää, Pennanen totesi ja vinkkasi silmää perään.

Vain joitain minuutteja myöhemmin Suomen jääkiekkoliitto vahvisti Granlundin saapumisen Sveitsiin tiedotteessaan.

– "Mikke" tuo joukkueeseen valtavan määrän kokemusta kansainvälisistä peleistä, johtajuutta sekä monipuolista osaamista, GM Jere Lehtinen kuvailee kahdeksansiin MM-kisoihinsa keskiviikkona saapuvaa Granlundia.

Lehtinen vahvisti Unkari-voiton jälkeen MTV Urheilulle, että Granlund liittyy Leijonien vahvuuteen keskiviikkona ja pelaa ensimmäisen ottelunsa torstaina Latviaa vastaan. Välissä Suomi pelaa maanantaina Yhdysvaltoja vastaan.