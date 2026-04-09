Kiekko-Espoon naisjoukkue otti toisen peräkkäisen jääkiekon Suomen mestaruuden keskiviikkona voitoin 4–2, kun HPK taipui Hämeenlinnassa maalein 1–5.

– Ensimmäinen maali tuli todella tärkeään paikkaan. Se voimaannutti joukkuetta, itse jäädyin. Fiilis oli sanoinkuvaamaton, 32 sekunnin kohdalla osunut Lisette Täks (2+0) hymyili.

Sunnuntaina hän sai ulosajon estämisestä ja paiskoi mailaa koppikäytävällä.

– Tunnekuohussa kaikki vaan purkaantui. Se oli yhteentörmäys ja sellaisia sattuu, mutta tärkeintä on se, että kukaan ei loukkaantunut.

Suomen mestarien sankariksi noussut Täks vaihtoi pelipaikkaa tälle kaudelle puolustajaksi valmennuksen toiveesta.

– Puolustukseen tarvittiin lisää väkeä. Myönnän, että olin vähän skeptinen.

Mestaruus oli Kiekko-Espoolle neljäs tällä vuosikymmenellä. Kaksi muuta kultaa ovat menneet HIFK:lle. Karoliina Rantamäki on ollut voittamassa näistä jokaista, mestaruus oli 48-vuotiaalle konkarille 12:s.

– On supersiistiä voittaa! Meidän materiaalin laajuus, kokemus ja taito ratkaisivat, Rantamäki näki.

Kiekko-Espoon Sami Haapanen oli jo 14. kertaa päävalmentajana finaaleissa. Mestaruus oli kymmenes.

Sunnuntaina 29 vuotta täyttäneen HPK-maalivahtitähti Anni Keisalan ura päättyi tylysti. Vierasjoukkue johti avauserän puolessa välissä jo 0–3.

– Olen ylpeä siitä, että löysimme taistelutahdon. On vaikeaa laittaa uraa näin nopeasti raameihin, mutta olen saanut kokea paljon. Torstaina en tee varmaan mitään, pääsenköhän edes sängystä ylös, Keisala tuumi.