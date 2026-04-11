Suomen kirkkain reggaetähti Jukka Poika kertoo, miksi albumin julkaisemisessa kesti kauan.

Jukka Poika, oikealta nimeltään Jukka Ruusu, 45, palasi Suomen reggaemusiikin taivaalle 3. huhtikuuta julkaisemalla uuden albumin Comeback.

Edellisestä studioalbumista on ehtinyt kulua 10 vuotta. Syitä siihen, miksi pitkäsoittoa ei aiemmin ole syntynyt, artisti selittää ajankuvalla sekä osin musiikkimarkkinoiden tavasta toimia.

– Ajat ovat sellaiset, että albumilta vain kärkibiisit saavat huomiota ja helposti käy niin, että albumi jää taustalle.

– Ei ole syntynyt sellaisia kokonaisuuksia, jotka olisi perustellusti voinut laittaa albumiksi, Jukka Poika kertoo.

Varsinaisesta paluusta ei artistin mielestä voi kuitenkaan puhua, sillä mies on julkaissut kyllä musiikkia ja keikkaillut vuosien varrella.

– Rikoin showbisneksen kultaista sääntöä. Jotta voin tehdä comebackin, pitäisi mennä ensin pois, artisti vitsailee Huomenta Suomen haastattelussa.

Jukka Poika kertoo, että Comeback-albumi syntyi orgaanisesti ja helposti.

– Jos se jatkuu, enkä näe syytä miksei jatkuisi, varmaan saadaan albumia jossain kohtaa lähitulevaisuudessa.

– On jo seuraavaa tekeillä, artisti paljastaa.