Anssi Kela avautuu lauluntekemisen raadollisuudesta: "On jo ruvennut jopa häviämään se ilo"

Anssi Kelan mukaan musiikin tekemisestä ja kappaleiden kirjoittamisesta ei ole tullut hänelle helpompaa vuosien vieriessä, vaan päinvastoin.

Muusikko Anssi Kela vieraili sunnuntaina 2. maaliskuuta Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä. Hiljattain artisti julkaisi uutta musiikkia Kaikesta puolet saat -nimisen singlen muodossa.

Kela on tehnyt pitkän, usean kymmentä vuotta kestäneen uran artistina, mutta kertoi haastattelussa, ettei musiikin ja kappaleiden tekeminen ole muuttunut kilometrien kertyessä kuitenkaan helpommaksi tai rutiininomaisemmaksi.

– Minulla on käynyt ihan päinvastoin. Minulla se vaan hidastuu jatkuvasti, siitä tulee aina vaan vaikeampaa ja vaikeampaa. Varsinkin se tekstittäminen, se on minulle sellainen... että siitä tekemisestä on jo ruvennut jopa häviämään se ilo, koska se on niin vaikeaa, Kela myönsi.

Laulaja-lauluntekijänä Kela oli iskostanut mieleensä vuosikymmenten ajalta ajatuksen, että kaikki täytyisi tehdä itse. Sitten hän koki valaistumisen, ettei asian välttämättä tarvitsekaan olla niin, että kaikki olisi pakko tehdä yksin. Kaikesta puolet saat -kappaletta onkin ollut Kelan kanssa kirjoittamassa yhdessä Mariska.

Kela on julkaisemassa maaliskuun alussa uuden levyn, jolla kuullaan monia hänen itsensä alusta loppuun kirjoittamia kappaleita. On myös kappaleita, joiden parissa on tehty yhteistyötä Mariskan lisäksi esimerkiksi Kaisa Korhosen sekä Maija Vilkkumaan kanssa.

– On huomannut sen tavallaan, että ehkä se pelko oli siinä, että jos teen jonkun toisen kanssa, niin onko se silloin minun biisi, tuntuuko se silloin omalta kappaleelta. Mutta kyllä se tuntuu.