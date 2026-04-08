Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta tuttu tanssinopettaja Ansku Bergström julkaisi pusukuvan mysteerirakkaansa kanssa.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmasta tutuksi tullut Ansku Bergström julkaisi Instagramissa kuvia pääsiäisestään. Karusellin viimeisessä kuvassa Bergström pusuttelee uuden rakkaansa kanssa.

Bergström aiemminkin kertonut uudesta kumppanistaan seuraajilleen. Viime heinäkuussa hän vastasi seuraajiensa esittämiin kysymyksiin ja teki paljastuksen suhdestatuksestaan. Eräs kysymyksistä kuului, että onko Bergström rakastunut. Vastaukseksi Bergström jakoi kuvan itsestään veikeän näköisenä ja lisäsi mukaan sydänemojin.

Toisessa kysymyksessä tanssijalta tiedusteltiin, voisiko hän "kertoa jotain pienen pientä uudesta hellustaan".

– Hän saa mut nauramaan ja hyvä huumorintaju, Bergström vastasi kysymykseen ja jakoi kuvan kahdesta jalkaparista veneen kannella.

Bergström ei ole paljastanut, kuka hänen uusi rakkaansa on.