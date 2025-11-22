Kuka liittyy heidän joukkoon? He ovat voittaneet Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailun
Muistatko vielä? Nämä julkkikset ovat voittaneet Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailun.All Over Press Julkaistu 22.11.2025 18:01
Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailun 18. kausi huipentuu tänä sunnuntaina.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma alkoi MTV3-kanavalla vuonna 2006. Tänä syksynä ohjelmasta nähtiin jo 18. kausi. Vieläkö muistat ohjelman voittajaparit?
Ensimmäisen tuotantokauden vuonna 2006 vei nimiinsä laulaja Tomi Metsäketo ja tanssinopettaja Sanna Hirvaskari.
Toinen tuotantokausi päättyi laulaja Mariko Pajalahden ja tanssinopettaja Aleksi Seppäsen huikean kehityskaaren myötä onnelliseen voittoon.
Mariko Pajalahti ja Aleksi Seppänen voittivat vuonna 2007.
Vuonna 2008 voittopokaalit veivät Mari Lund yhdessä tanssiopettaja Mikko Ahtin kanssa.
Vuonna 2008 kolmannen tuotantokauden voittoon tanssivat tiukassa finaalissa laulaja Maria Lund ja Mikko Ahti. Toiseksi sijoittuneet Nicke Lignell ja Susa Matson jäivät niukasti kakkoseksi.
Satu Tuomisto tanssi itsensä voittoon vuonna 2009 yhdessä Janne Talasmanin kanssa.
0:56
Seuraavana vuonna Matti Puro kruunattiin voittoon Krisse Salmisen kanssa.
Kahdeksannella kaudella vuonna 2013 voittoon tanssahtelivat Raakel Lignell ja Jani Rasimus.
Yhdeksännellä kaudella Tanssii Tähtien Kanssa -voiton itselleen sai Pete Parkkonen yhdessä Katri Mäkisen kanssa.
Kaksi vuotta sitten kauden voitti Pernilla Böckerman yhdessä Anssi Heikkilän kanssa.
Viime vuonna Heikkilän nappasi voiton Linnea Leinon rinnalla.
Tanssii Tähtien Kanssa -finaali sunnuntaina klo 19.30 MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.