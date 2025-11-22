Juuri nyt Avaa

Toinen tuotantokausi päättyi laulaja Mariko Pajalahden ja tanssinopettaja Aleksi Seppäsen huikean kehityskaaren myötä onnelliseen voittoon .

Ensimmäisen tuotantokauden vuonna 2006 vei nimiinsä laulaja Tomi Metsäketo ja tanssinopettaja Sanna Hirvaskari.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelma alkoi MTV3-kanavalla vuonna 2006. Tänä syksynä ohjelmasta nähtiin jo 18. kausi. Vieläkö muistat ohjelman voittajaparit?

Tanssii Tähtien Kanssa -kilpailun 18. kausi huipentuu tänä sunnuntaina.

Mariko Pajalahti ja Aleksi Seppänen voittivat vuonna 2007.

Vuonna 2008 voittopokaalit veivät Mari Lund yhdessä tanssiopettaja Mikko Ahtin kanssa.

Vuonna 2008 kolmannen tuotantokauden voittoon tanssivat tiukassa finaalissa laulaja Maria Lund ja Mikko Ahti . Toiseksi sijoittuneet Nicke Lignell ja Susa Matson jäivät niukasti kakkoseksi.

Satu Tuomisto tanssi itsensä voittoon vuonna 2009 yhdessä Janne Talasmanin kanssa.

Vuonna 2010 voittoon pyörähtelivät laulaja Antti Tuisku ja tanssinopettaja Anna-Liisa"Ansku" Bergström.

Kuudennen tuotantokauden nappasi nimiinsä Viivi Pumpanen yhdessä parinsa Matti Puron kanssa.

Seuraavana vuonna Matti Puro kruunattiin voittoon Krisse Salmisen kanssa.

Kahdeksannella kaudella vuonna 2013 voittoon tanssahtelivat Raakel Lignell ja Jani Rasimus.

Yhdeksännellä kaudella Tanssii Tähtien Kanssa -voiton itselleen sai Pete Parkkonen yhdessä Katri Mäkisen kanssa.