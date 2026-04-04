Tanssii Tähtien Kanssa -tanssinopettaja Kia Lehmuskoski kertoo Instagramissa hankkineensa elämänsä ensimäisen tatuoinnin. Hänen jalkaansa tatuoitiin kaksi sydäntä ja enkelin siivet.
– Ajattelin etten ikinä semmoista ottaisi, mutta mulle tuli tunne, että haluan jonkun muiston meidän enkeleistä. Nyt kaksi pientä sydäntä on mun mukana jokaisella askeleella jotka otan, hän kirjoittaa julkaisemansa videon yhteydessä.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.
Lehmuskoski kertoi helmikuussa saaneensa keskenmenon. Hän odotti identtisiä kaksosia.
– Meidän haave oli käymässä toteen, unelma perheestä. Viime vuoden lopussa vihdoin ne kaksi viivaa näkyivät, joita olimme toivoneet jo hetken. Meille selvisi, että odotamme identtisiä kaksosia. Olimme saamassa tuplaonnen, hän kirjoitti.
Lehmuskoski sai myöhemmin kuulla puolisonsa kanssa, että sykkeitä ei enää kuulunut.
– Meidän pienistä oli tullut enkeleitä. Maailma romahti minuuteissa.
Jos kuva ei näy, voit katsoa sen täältä.