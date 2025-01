TTK-pari Elina Gustafsson ja Ansku Bergström: "Parisuhteemme on tullut päätökseen"

Ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson ja tanssinopettaja-koreografi Ansku Bergström ovat eronneet.

Ex-nyrkkeilijä Elina Gustafsson ja tanssinopettaja-koreografi Ansku Bergström kertovat Instagram-tileillään eronneensa.

– Meidän parisuhteemme on tullut päätökseen. Takana on kaunis yhteinen matka, paljon rakkautta ja seikkailuja. Päätökseen ei liity kolmansia osapuolia ja erot tekee aina kipeää, joten toivomme asian suhteen rauhaa. Emme kommentoi asiaa julkisesti tämän enempää, he kirjoittavat.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Pariskunnan suhde syttyi Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kulisseissa syksyllä 2021, kun he tanssivat tähtiparina.

Gustafsson kertoi Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa keväällä 2023, millainen oli parin ensimmäinen kohtaaminen.

– En kyllä ajatellut, kun menin kirjoittamaan TTK-sopparia, ja sitten sä tuut just sellaisissa lesbokuteissa. Sulla oli revityt farkut ja musta toppi. Katson sua, että omg, mä tulen olemaan vaikeuksissa, Gustafsson naureskeli.

Pari kertoi kihlauksestaan lokakuussa 2023.

Elina Gustafsson ja Ansku Bergström rakastuivat TTK-kulisseissa syksyllä 2021.Seiska