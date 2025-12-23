Kerttu Nieminen odottaa vauvaa.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman tähtiopettaja Kerttu Nieminen odottaa vauvaa. Nieminen julkaisi Instagram-tilillään suloisen otoksen pyöristyneestä raskausvatsastaan.

– Tänä vuonna yksi joulupallo kasvaa mukana. Pieni sydän lyö jo mukana, kasvaa valossa ja varjossa. Keväällä saavut maailmaan, jota odotamme jo kovasti, Nieminen kirjoittaa julkaisun yhteyteen.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Nieminen nähtiin viimeksi Tanssii Tähtien Kanssa -kaudella reilu vuosi sitten, kun hän oli laulaja Olli Halosen tähtiopettaja. Nieminen nähtiin ensimmäisen kerran ohjelmassa vuonna 2022 ja tuolloinen hänen tähtioppilaansa oli Mikko Nousiainen.